У телеканала ОНТ появится собственное мобильное приложение

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У телеканала ОНТ в октябре появится собственное мобильное приложение. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе телеканала.

Работать приложение будет на двух платформах - Android и iOS. Основой его станет новостной контент и обратная связь с пользователями. Телеканал ОНТ первым среди коллег запускает мобильное приложение.

Месяц назад ОНТ запустил Telegram-канал. Активно развивается YouTube-канал, где уже подписано более 130 тыс. человек. Также обновлен сайт канала.

Заканчивается ремонт в студии "100 метров". Она будет оснащена по последнему слову техники. Плазменный смарт-экран, диорама с возможностью разрешения в 4К, камеры, позволяющие снимать под ультрашироким углом - все это позволит зрителю получать полноценный эффект присутствия. В новом сезоне телеканал совершит переход на HD-формат.

На телеканале появится много новых творческих проектов. Так, зрители вскоре смогут оценить программу о происшествиях в Минске и регионах. В проекте "Тревожная кнопка" будут использоваться не только сообщения криминальной хроники, но и собственные расследования, сюжеты с места событий. Кроме того, "Тревожная кнопка" будет размещена в мобильном приложении: по одному клику пользователь сможет в режиме реального времени записывать видео, писать сообщения, отправлять аудиофайлы.

Еще один проект - программа-интервью, который будет построен не просто как диалог в формате "вопрос-ответ". Его ведущим станет публичный, авторитетный человек, но имя пока не озвучивается.

Идет работа над третьим сезоном "Талента краіны": проводится добор конкурсантов. "Песня года" также изменится - решено отказаться от использования фонограммы. В планах ОНТ совместно с "Беларусьфильмом" сделать ситком на тему, касающуюся каждого городского жителя. Над сценарием работают Максим Сокол и Илья Баранов. В планах также музыкальная программа, разрабатывается новая кулинарная программа.

Полностью обновится студия утреннего вещания. Причем программа "Наше утро" обновится не только визуально, но и концептуально. Кроме того, появятся новые пары ведущих.

Новостью сезона на ОНТ также стал старт вещания новой радиостанции "Центр FM", ее можно услышать в пяти городах Беларуси: Минске, Полоцке, Новополоцке, Витебске, Гродно.

Планируется, что в скором будущем "Центр FM" начнет вещание и в других городах Беларуси, а пока радиостанцию можно слушать в интернете в любой точке мира на официальном сайте centerfm.by. При создании радиостанции как целостного продукта (в техническом и творческом плане) были использованы и отлично зарекомендовавшие себя технологии, и новаторские идеи.-0-