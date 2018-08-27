Uber станет чаще использовать для перевозок велосипеды и электроскутеры

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-сервис частных пассажирских автоперевозок Uber намерен минимизировать использование автомобилей и более активно задействовать велосипеды и электроскутеры при обслуживании клиентов, сообщает британская информационная служба ВВС.

Несмотря на то, что подобные новшества в ближайшее время приведут к снижению прибыли, руководство компании считает их оправданными. По мнению главы Uber Дары Хосровшахи, велосипеды и скутеры становятся все более удобными для перемещения по городу, особенно в час пик.

Uber активно продвигает идею использования скутеров и велосипедов для быстрых пассажирских перевозок. Так, компания инвестировала в сервис по прокату скутеров Lime, а также в некоторые фирмы, производящие велосипеды. Руководство Uber полагает, что в скором времени эти вложения окупятся, хотя пока осуществлять автомобильные перевозки выгоднее. Тем не менее, по словам Дары Хосровшахи, пользователи все чаще прибегают к услугам Uber для поездок на небольшие расстояния. Использование автомобилей в подобных случаях является неэффективным и затратным. К тому же в ряде крупных городов, в том числе Лондоне и Нью-Йорке, местные власти стремятся ограничивать количество автотранспорта на дорогах, чтобы избежать перегруженности трасс.

Uber - американская международная частная компания, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей. Основана в 2009 году Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом. В настоящее время Uber работает более чем в 70 странах мира.-0-