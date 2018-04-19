Ученые из Токио изобрели солнечные батареи для одежды

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа ученых из токийской компании Riken-Toray Industries Inc. изобрела небольшие солнечные панели, которые могут крепиться к одежде, как рисунок при фотопечати. Об этом пишут СМИ.

Отмечается, что толщина панелей всего 3 микрометра, их можно растянуть или сжать без повреждений. Новинка выдерживает температуру до 100 градусов Цельсия.

Исследователи говорят, что эти фотоэлектрические элементы можно использовать для зарядки гаджетов на ходу. Кроме того, они могут пригодиться в турпоходе: при размещении на палатке солнечные панели могут обеспечить туристов электроэнергией.

По словам одного из авторов изобретения Такао Сомия, солнечные батареи имеют низкую себестоимость. Это может гарантировать большой спрос на новую технологию.

Разработка находится в стадии тестирования. Ученым предстоит усовершенствовать изобретение, улучшив стойкость батарей. Пока элементы разрушаются под действием воды.-0-