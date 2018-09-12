Ученые поймали странные сигналы из карликовой галактики

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли (США) уловили 72 необычных сигнала из карликовой галактики, расположенной в 3 млрд световых лет от Земли, сообщает ВВС.
Сигналы были обнаружены при помощи радиотелескопа Green Bank в американском штате Западная Виргиния. Они представляют собой быстрые, но хорошо ощутимые радиоимпульсы. Нечто подобное уже наблюдалось учеными в 2007 году, но лишь сейчас радиосигналы привлекли внимание исследователей.
"Природа производящего их объекта неизвестна", - заявили ученые. Существует несколько теорий происхождения сигналов, одна из них даже предполагает, что сигналы посылаются некой разумной внеземной субстанцией.
В 2017 году ученые из Гарвардского университета предположили, что импульсы могут являться утечками энергии из построенных внеземными цивилизациями мощных передатчиков, цель которых - осуществление межзвездных космических экспедиций.
Исследования радиосигналов проводятся в рамках международного проекта по поиску внеземных цивилизаций SETI. Проект существует с 1959 года и основан на предположении, что любая технологически развитая цивилизация может подавать сигналы на определенной частоте.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.5187 BYN
|2.512 BYN
|2.523 BYN
|USD
|2.1673 BYN
|2.168 BYN
|2.177 BYN
|RUB
|3.0966 BYN
|3.11 BYN
|3.12 BYN