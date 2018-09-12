Ученые поймали странные сигналы из карликовой галактики

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли (США) уловили 72 необычных сигнала из карликовой галактики, расположенной в 3 млрд световых лет от Земли, сообщает ВВС.

Сигналы были обнаружены при помощи радиотелескопа Green Bank в американском штате Западная Виргиния. Они представляют собой быстрые, но хорошо ощутимые радиоимпульсы. Нечто подобное уже наблюдалось учеными в 2007 году, но лишь сейчас радиосигналы привлекли внимание исследователей.

"Природа производящего их объекта неизвестна", - заявили ученые. Существует несколько теорий происхождения сигналов, одна из них даже предполагает, что сигналы посылаются некой разумной внеземной субстанцией.

В 2017 году ученые из Гарвардского университета предположили, что импульсы могут являться утечками энергии из построенных внеземными цивилизациями мощных передатчиков, цель которых - осуществление межзвездных космических экспедиций.

Исследования радиосигналов проводятся в рамках международного проекта по поиску внеземных цивилизаций SETI. Проект существует с 1959 года и основан на предположении, что любая технологически развитая цивилизация может подавать сигналы на определенной частоте.-0-