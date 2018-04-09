Ученые создали робота-кошку, которая призвана помочь бороться с одиночеством

Корейские специалисты разработали робота-кошку, который поможет людям бороться с одиночеством.

Ученые подчеркивают, что в современном мире особенно остро стоят проблемы изоляции и одиночества. Поэтому робот Fibro должен сподвигнуть человека к общению. Разработчики рассказали, что робот-кошка просто стоит в доме и следит за всем, что делает человек. Робот слушает звуки в доме, анализирует их и анонимно передает всю информацию членам группы.

Визуально робот напоминает героев анимационных фильмов японского режиссера Хаяо Миядзаки. Интерактивные глаза кошки могут изображать различные эмоции. Также робот оснащен датчиками освещения, температуры, микрофоном и динамиком.