Ученые создали робота-кошку, которая призвана помочь бороться с одиночеством

Корейские специалисты разработали робота-кошку, который поможет людям бороться с одиночеством.
Ученые подчеркивают, что в современном мире особенно остро стоят проблемы изоляции и одиночества. Поэтому робот Fibro должен сподвигнуть человека к общению. Разработчики рассказали, что робот-кошка просто стоит в доме и следит за всем, что делает человек. Робот слушает звуки в доме, анализирует их и анонимно передает всю информацию членам группы.
Визуально робот напоминает героев анимационных фильмов японского режиссера Хаяо Миядзаки. Интерактивные глаза кошки могут изображать различные эмоции. Также робот оснащен датчиками освещения, температуры, микрофоном и динамиком.
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