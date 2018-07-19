В 2019 году Samsung выпустит смартфон с гибким экраном

Компания Samsung в первом квартале 2019 года планирует выпустить инновационный смартфон, который можно будет гнуть как книжку.

Телефон будет иметь семидюймовый экран, и его можно будет сгибать до размера бумажника. Также он будет оснащен повышенным аккумулятором, чтобы питать два экрана. В сложенном варианте смартфоном тоже можно пользоваться: предполагается работа с маленьким экраном на лицевой стороне, а на задней панели расположится камера. Если верить слухам, разрабатывается данное новшество с две тысячи одиннадцатого года.

Смратфон назовут Winner ("победитель"), The Wall Street Journal предположил, что стоить он будет в районе полутора тысяч долларов. Если первая партия окажется удачной, уже во втором квартале 2019 года мы увидим смартфоны во всех магазинах мира.

Портал Gizmochina недавно писал, что корпорация Samsung намерена показать флагман на выставке CES, которая пройдет восьмого января 2019.