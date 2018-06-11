В аэропорту Токио заработал автоматический паспортный контроль

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система автоматического паспортного контроля заработала сегодня в международном аэропорту Нарита в японском Токио, сообщает ТАСС.
Система обслуживает граждан Японии, возвращающихся из-за границы. Она призвана высвободить инспекторов иммиграционной службы, направив их на проверку иностранцев.
Чтобы пройти автоматический контроль, необходимо вложить паспорт в аппарат. Данные документа считываются, а камера сопоставляет лицо владельца паспорта с его фотографией. Вся процедура занимает около 10 секунд.
Планируется, что к концу марта 2019 года подобными устройствами будут оборудованы все крупные международные аэропорты Японии.-0-
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