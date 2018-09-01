В Америке беспилотный автомобиль Apple впервые попал в ДТП

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Калифорнии сообщили об аварии с участием автомобиля компании Apple под управлением компьютера. Соответствующее заявление опубликовано на сайте автотранспортного управления Калифорнии, пишет TechCrunch.

Автомобиль марки Lexus, на котором Apple испытывает систему автопилота, должен был сменить полосу движения, и в это время в него врезалась другая машина - Nissan Leaf. Оба транспортных средства получили повреждения, но никто не пострадал.

Автомобиль Apple перед столкновением двигался со скоростью около 1,5 км ч, Nissan Leaf - примерно 24 км ч.

Apple имеет в своем распоряжении примерно 50 автомобилей, на которых компания испытывает систему автопилота. При этом за рулем этих автомобилей должны находиться водители на случай, если компьютер ошибется при управлении.-0-