20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Амстердаме в магазине Apple взорвался iPad, посетителей магазина эвакуировали, сообщает местное издание AT5.

Непосредственно от взрыва никто не пострадал. Гаджет поместили в ведро с песком.

Позже выяснилось, что из-за токсичного дыма у троих человек возникли проблемы с дыхательными путями. Им оказали медицинскую помощь.

Как предполагают пожарные, гаджет мог взорваться из-за перегрева или негерметичности аккумулятора.

Позднее работу магазина возобновили.-0-