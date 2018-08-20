20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Амстердаме в магазине Apple взорвался iPad, посетителей магазина эвакуировали, сообщает местное издание AT5.
Непосредственно от взрыва никто не пострадал. Гаджет поместили в ведро с песком.
Позже выяснилось, что из-за токсичного дыма у троих человек возникли проблемы с дыхательными путями. Им оказали медицинскую помощь.
Как предполагают пожарные, гаджет мог взорваться из-за перегрева или негерметичности аккумулятора.
Позднее работу магазина возобновили.-0-
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