В Беларусь приходит крупнейший китайский производитель серверного оборудования Inspur

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачный провайдер beCloud первым в Беларуси подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с одним из лидеров мирового рынка производителей серверного оборудования - компанией Inspur, сообщили БЕЛТА в пресс-службе beCloud.

"Планируется, что beCloud и крупнейший в Китае поставщик комплексных решений и систем хранения данных для big data и облачных сервисов объединят усилия с целью развития IT-инфраструктуры проектов - G-cloud и Республиканского центра обработки данных. Кроме того, в фокусе внимания Inspur заявлено распространение на белорусском рынке лучших мировых практик использования и применения cloud-технологий", - прояснили в пресс-службе.

Согласно подписанному партнерскому соглашению стороны проведут необходимое тестирование комплекса программно-технических средств Inspur в дата-центре beCloud, в том числе по требованиям информационной безопасности. Кроме того, сотрудничество с Inspur позволит компании beCloud участвовать в реализации значимых инновационных проектов, реализуемых на государственном уровне, таких как e-government, e-education, smart city, e-taxes, e-health и других инициатив.

"Соглашение beCloud и Inspur является стратегически важным этапом в развитии цифровой стратегии Беларуси и может стать серьезным шагом к усовершенствованию бизнес-процессов государственных организаций страны. Помимо этого, целью нашего сотрудничества является распространение знаний и опыта, накопленного Inspur, для комплексной поддержки IT-отрасли страны и организаций, выбравших путь цифровой трансформации", - прокомментировал генеральный директор компании beCloud Олег Седельник.

Компания Inspur - одна из четырех компаний, которой в Китае присвоена высшая категория по системной интеграции компьютерных информационных систем (Super Grade I Computer Information System Integration). По объему продаж оборудования один из влиятельнейших IT-брендов на рынке КНР с более чем шестидесятилетней историей занимает 3-е место в мире и 1-е место в Китае. Inspur обладает полной продуктовой линейкой в области облачных решений, владеет 16 центрами облачных вычислений четвертого поколения и обеспечивает безопасными решениями более 200 региональных правительств, 40 различных промышленных министерств и ведомств и 200 крупных компаний.-0-