В Беларуси растет популярность LTE

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси растет популярность технологии LTE. Об этом шла речь на заседании коллегии Министерства связи и информатизации, где рассмотрены итоги социально-экономического развития отрасли за первый квартал и задачи по выполнению прогнозных показателей 2018 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в министерстве.

"Охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE по итогам первого квартала составил 68,5%. Этой технологией пользуются жители республики, проживающие в 76 населенных пунктах. Все большее количество абонентов предпочитают подключаться к сети с помощью этой технологии: доля абонентов, воспользовавшихся услугой передачи данных по технологии LTE, увеличилась с 10% до 25% по сравнению с первым кварталом минувшего года", - сообщили в Минсвязи.

По итогам работы за январь-март 2018 года количество абонентов широкополосного стационарного доступа в интернет увеличилось на 30 тыс. до 3 млн 190 тыс. абонентов. Ширина внешнего канала для доступа в интернет составила 1430 Гбит/с. Увеличивается количество абонентов, подключенных к IMS-платформе и по технологии GPON.

Растет количество абонентов IPTV: по состоянию на 1 апреля их количество составило 1 млн 850 тыс. В Беларуси создается инфраструктура телевизионного вещания в режиме высокой четкости - HD.

Белорусский рынок в области связи сейчас отличается достаточно высокой конкуренцией. По состоянию на середину апреля в республике действуют 355 лицензий в области связи, выданные Министерством связи и информатизации, из них 18 операторов почтовой связи и 338 операторов электросвязи. "Это свидетельствует о позитивной тенденции технологического развития и внедрении новых решений", - считают в министерстве.-0-