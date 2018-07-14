В Дании изобрели велосипед без цепи

Датская компания CeramicSpeed на выставке Eurobike 2018 представила рабочий концепт велосипеда со скоростной трансмиссией Driven, у которого нет цепи.

Разработчики утверждают, что эффективность новой трансмиссии – около 99%. Трансмиссия представляет собой разновидность вальной велосипедной трансмиссии и предполагает возможность переключения скоростей. Тяговая и вытяжная "звезды" сделаны в виде дисков с зацепами на одной из плоскостей, равномерно распределенными по кругу. Трансмиссия рассчитана на передачу мощности более тысячи ватт. Во время обычной гонки мощность, развиваемая велогонщиком, составляет около 250 ватт. Трансмиссия Driven проходит начальный этап испытаний.