В европейских аэропортах появятся капсулы для сна

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В европейских аэропортах вскоре появятся капсулы Airpods для сна. Об этом сообщает Fox News.

Специальные капсулы разработали дизайнеры из Словении. Согласно задумке, модули Airpods будут выглядеть как футуристические автомобили. Внутри такой конструкции есть удобное кресло-трансформер, также здесь путешественники смогут зарядить телефон, подключиться к сети Wi-Fi, установить будильник и посмотреть фильм.

В модуле для сна можно наблюдать за тем, что происходит снаружи, несмотря на то, что изобретение полностью изолируют внешние звуки. Удобно и то, что капсула будет автоматически отправлять пассажиру оповещение о необходимости пройти к выходу на посадку, когда будет объявлен его рейс.

Планируется, что капсулы Airpods можно будет арендовать на час и более.

Сейчас капсулы проходят этап бета-тестирования. Однако в рамках коммерческого теста в некоторых аэропортах Европы новинку разместят уже в 2018 году. В дальнейшем такие капсулы могут появиться в авиагаванях по всему миру.-0-