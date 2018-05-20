В Facebook появится функция отправки голосовых сообщений

Социальная сеть Facebook добавила в свой сервис "Истории", запущенный в марте 2017 года, облачное хранилище для фото и видео, голосовые сообщения и архив. Об этом сообщают информагенства.

В приложении соцсети для смартфонов появилась функция отправки голосовых сообщений вместе с изображением, текстом и стикерами. Есть и еще одна новинка - запуск облачного хранилища для фото и видео. Она поможет сохранять снятые в приложении фото или видео напрямую в свои аккаунты в Facebook.

Третья функция - архив, в который будут загружаться "истории" пользователей после их удаления из публичной ленты.

Первоначально новые функции будут доступны только пользователям из Индии. Но в планах - предоставить такие возможности для пользователей по всему миру.