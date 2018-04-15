В Финляндии запустили первый в мире круизный паром с роторным парусом

Первый за всю историю мореплавания круизный паром Viking Grase с роторным парусом спущен на воду в Финляндии, сообщают информагентства.
Для своего движения паром будет использовать только экологически чистую энергию. В основе работы роторного паруса – эффект Мангуса: физическое явление, которое возникает при обтекании вращающегося тела потоком жидкости или газа. Возникающая при этом движущая сила сообщает импульс судну.
Высота ротора – 24 метра, диаметр – 4 метра.
Круизный паром уже совершил первый рейс из финского города Турку в Стокгольм.
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