В Германии для спасения утопающих задействовали дроны

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Балтийском побережье Германии с началом купального сезона для спасения утопающих задействовали беспилотники, сообщают СМИ с отсылкой на Spiegel.

Дроны способны развивать скорость до 85 км/ч и нести на борту спасательную подушку, которая автоматически надувается при соприкосновении с водой.

"Дроны не заменят спасателей, а дополнят их функции. Они в кратчайшее время приближаются к пловцу, нуждающемуся в помощи, и помогают ему продержаться на воде до прихода спасательного катера", - пояснил Томас Повассерат, водный спасатель немецкого Красного Креста.

Разработала дронов-спасателей французская компания Drone Helper. Впервые такие летательные аппараты разработчики представили в августе 2017 года.-0-