В Instagram появилась кнопка, позволяющая скрыть посты из ленты

В социальной сети Instagram появилась кнопка, позволяющая скрыть посты из ленты, при этом владельцы скрытых вами аккаунтов не получат уведомления об этом. Информация об этом была опубликована в официальном блоге соцсети.

Таким образом можно скрыть фотографии и истории пользователей, не отписываясь от них.

Если вы хотите воспользоваться новой функцией, нужно лишь нажать на значок "…" в профиле пользователя или на его фото.