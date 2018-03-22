В Instagram теперь можно добавлять хэштеги в описание профиля

В социальной сети Instagram пользователи теперь могут добавлять в описание своего профиля хэштеги и ссылки на других пользователей. Нововведения доступны в последней версии приложения для гаджетов, работающих на платформах iOS и Android.
Пользователь может выбрать и написать любые хэштеги через привычный знак (#). Что касается ссылок на другие аккаунты, то потребуется разрешение хозяина профиля. Последний получит уведомление о том, что кто-то хочет отобразить ссылку на него в своем профиле, и сможет подтвердить или отклонить упоминание.-0-
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