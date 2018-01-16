В iOS сервис YouTube стал черным для некоторых пользователей

Популярный видеосервис YouTube в прошлом году приобрел черный оттенок. При этом "ночной вариант" не был реализован для iOS и Android.
И вот стало известно, что в разделе "Настройки" можно активировать темную тему в операционной системе iOS. Для этого нужно обновить приложение до версии 13.01.4. Пока функция доступна в тестовом режиме.
Аналогичное предложение в скором времени, вероятно, выйдет и для Android.
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