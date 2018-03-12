В "Яндекс.Браузере" появилась автоматическая защита от скрытого майнинга

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В "Яндекс.Браузере" внедрена новая система защиты от скрытого майнинга криптовалют, сообщают информагентства.

Данная система распознает и блокирует майнинговые скрипты, которые встраиваются в сайты и используются для добычи криптовалют без ведома пользователя. Ранее нейтрализовать подобную угрозу было крайне сложно, поскольку внешне сайты со скриптами выглядят достаточно безобидно и не вызывают подозрений. В то время как пользователь изучает страничку, его устройство оказывается задействовано в майнинговых вычислениях. При этом оно начинает медленнее работать и перегреваться.

Руководство "Яндекс.Браузера" утверждает, что майнинговые мини-программы способны захватить до 100% мощности каждого процессорного ядра. "Яндекс.Браузер" анализирует степень нагрузки на процессор при просмотре сайтов. Если она подозрительно высокая, это может означать, что на сайте размещен майнинговый скрипт. Когда проверка подтверждает наличие скрипта, браузер блокирует вредоносный сайт.

Усиленная защита от майнинга доступна в "Яндекс.Браузере" на компьютерах, а также на мобильных устройствах систем iOS и Android.-0-