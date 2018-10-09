В Китае начала работать пилотная зона по развитию блокчейна

9 октября, Хайкоу /БЕЛТА - Синьхуа/. Первая в Китае пилотная зона по развитию блокчейна начала работать в островной провинции Хайнань на юге страны.

Пилотная зона расположена в Хайнаньском экологическом парке программного обеспечения (Hainan Resort Software Community, RSC). В зоне работает институт исследований блокчейна, который официально открыт 8 октября. Институт создан Хайнаньским экологическим парком совместно с Центром исследований блокчейна Оксфордского университета.

Также парк в сотрудничестве с Народным университетом Китая запустит центр институциональных инноваций в области блокчейна. "Пилотная зона призвана привлечь со всего мира специалистов по блокчейну и изучать возможности внедрения блокчейна в такие сферы, как трансграничная торговля, инклюзивное финансирование и кредитный рейтинг", - сообщила глава Хайнаньского провинциального управления промышленности и информатизации Ван Цзин. Она заявила, что пилотная зона будет развивать сотрудничество с ведущими исследовательскими институтами мира и весомыми игроками в индустрии блокчейна.

Блокчейн - это цифровой реестр, который использует сложные криптографические технологии для создания постоянной, неизменной и прозрачной записи обменов в целях отслеживания транзакций.

Согласно данным Министерства промышленности и информатизации КНР, эта технология применяется в Китае в таких сферах, как финансы, кредитная отчетность, интеллектуальное производство и управление цепочками поставок.-0-