В Китае разработали наногенератор для зарядки электронных устройств от человеческих движений

17 октября, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Китайские ученые разработали новый наногенератор, который способен извлекать энергию из человеческих движений и непрерывно снабжать ей персональные переносные электронные устройства.
Как правило, переносные электронные устройства требуют частой подзарядки или замены батарей. Актуальным вопросом остается их обеспечение экологичной и продолжительной электроэнергией, а также разработка гибких, удобных и устойчивых к мытью источников питания для них.
Ученые из Чжэнчжоуского университета создали стойкий к мытью переносной наногенератор из гидрофобного нановолокна, который имеет тканую структуру и крепится к одежде. Он способен преобразовывать механическую энергию человеческих движений в электрическую.
Ученые убеждены, что наногенератор открывает новые возможности для развития переносных электронных устройств с автономным питанием.-0-
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