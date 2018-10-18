В Китае успешно испытали беспилотный транспортный самолет

18 октября, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. В автономном районе Китая Внутренняя Монголия совершил свой первый демонстрационный полет грузовой беспилотный самолет "Фэйхун-98".
Беспилотник был создан на основе транспортного самолета Y-5B. Максимальная взлетная масса самолета составляет 5,25 т, максимальная грузоподъемность - 1,5 т, максимальный объем - 15 куб.м, высота полета - 4 тыс. 500 м, крейсерская скорость - 180 км/ч, а максимальная дальность полета достигает 1 тыс. 200 км. Минимальная дистанция для взлета и посадки аппарата составляет всего 150 м.
По своим летным свойствам "Фэйхун-98" может удовлетворять потребности в перевозке грузов в отдаленные и сложные по рельефу районы. Директор компании SF UAS Янь Цзюнь рассказал, что в будущем новый самолет будет применяться в перевозке аварийно-спасательных материалов, дистанционной доставке военных материалов в сложных условиях и т.д.-0-
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