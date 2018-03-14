В мессенджере "ВКонтакте" для десктопов появилась "ночная" тема

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В десктопной версии мессенджера "ВКонтакте" появилась возможность переключаться на темную тему и отправлять GIF-стикеры, сообщает пресс-служба социальной сети.

Данный мессенджер доступен для работы в Windows, macOS и Linux. До этого он имел только белый фон, который неудобен для работы в темном помещении. Теперь разработчики добавили второй вариант темы - темный. Она темно-синего цвета, в тон фирменным цветам социальной сети. Чтобы переключится на "ночную" тему, нужно зайти в настройки и сменить оформление в разделе "Интерфейс".

В десктопной версии месседжера теперь можно редактировать, закреплять и удалять сообщения. Ранее эти функции появились в веб-версии. Также разработчики "ВКонтакте" пошли по пути популярных социальных сетей и добавили анимированные GIF-стикеры. -0-