В мире вырос спрос на кнопочные телефоны

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во всем мире резко выросли продажи телефонов с кнопками и без возможности выйти в интернет. Люди хотят иметь устройства, при помощи которых они могут лишь звонить и писать текстовые сообщения. Об этом сообщает портал Sky News.

Согласно последним данным, только в 2017 году продажи обычных кнопочных гаджетов выросли на 5 процентов. Специалисты подчеркивают, что увеличение спроса на такой тип телефонов зафиксирован впервые за очень долгое время.

Недавнее исследование показало, что примерно 78 процентов жителей Великобритании не могут прожить ни дня без своего смартфона. Молодые люди в среднем проводят в интернете 3 часа 14 минут в день.-0-