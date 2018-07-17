В ПВТ будут общаться с резидентами через электронную систему

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Парке высоких технологий будут общаться с резидентами через электронную систему, сообщили БЕЛТА в ПВТ.

Внедрение системы электронного взаимодействия - одно из мероприятий по реализации положений декрета "О развитии цифровой экономики". Для обеспечения конфиденциальности данных резидентов, а также идентификации юридического лица на первом этапе обеспечена возможность предоставления отчетной информации в электронном виде с использованием логина и пароля пользователя на рабочих станциях, расположенных в администрации парка.

"В случае использования альтернативных способов передачи запрашиваемой информации в электронном виде (например через интернет) всю полноту ответственности за конфиденциальность предоставляемой информации, ее корректность и аутентичность несет компания-резидент", - подчеркнули в ПВТ.

Одну из возможностей для дистанционной передачи отчетных данных предоставляет система межведомственного взаимодействия (СМДО), которую и планируется использовать в качестве основного канала получения данных на втором этапе создания системы электронного взаимодействия с резидентами Парка высоких технологий.-0-