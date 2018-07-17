В ПВТ будут общаться с резидентами через электронную систему

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Парке высоких технологий будут общаться с резидентами через электронную систему, сообщили БЕЛТА в ПВТ.
Внедрение системы электронного взаимодействия - одно из мероприятий по реализации положений декрета "О развитии цифровой экономики". Для обеспечения конфиденциальности данных резидентов, а также идентификации юридического лица на первом этапе обеспечена возможность предоставления отчетной информации в электронном виде с использованием логина и пароля пользователя на рабочих станциях, расположенных в администрации парка.
"В случае использования альтернативных способов передачи запрашиваемой информации в электронном виде (например через интернет) всю полноту ответственности за конфиденциальность предоставляемой информации, ее корректность и аутентичность несет компания-резидент", - подчеркнули в ПВТ.
Одну из возможностей для дистанционной передачи отчетных данных предоставляет система межведомственного взаимодействия (СМДО), которую и планируется использовать в качестве основного канала получения данных на втором этапе создания системы электронного взаимодействия с резидентами Парка высоких технологий.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3183 BYN
|2.311 BYN
|2.32 BYN
|USD
|1.9766 BYN
|1.974 BYN
|1.981 BYN
|RUB
|3.1652 BYN
|3.152 BYN
|3.17 BYN