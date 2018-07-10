В России представили сверхпрочный и водонепроницаемый ноутбук

Модель предназначена для работы в экстремальных условиях, а также для сотрудников силовых ведомств - для работы с секретной информацией. Отмечается, что разработка готова к серийному производству.
Модель представлена на выставке "Иннопром 2018" в Екатеринбурге. Разработку производил холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех.
Предполагается, что такой ноутбук будет полезен гражданским, промышленным и сельхозпредприятиям, медикам в условиях чрезвычайных ситуаций. Корпус ноутбука выполнен из сверхпрочного алюминиевого сплава, полностью герметичен и устойчив к ударам вибрации и экстремальным температурам.
Как сообщает ТАСС, ноутбук минимальной комплектации будет стоить около 500 тысяч рублей, что примерно вдвое дешевле американских аналогов.
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