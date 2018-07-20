20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В роту информационных технологий планируется набрать 60 человек. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник Военной академии Виктор Лисовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Рота информационных технологий будет комплектоваться в два этапа. "Первый набор состоится осенью - это 40 человек, два взвода. Весной - еще один. Всего - 60 человек", - проинформировал начальник Военной академии. Среди критериев отбора - высшее техническое образование по профильным IT-специальностям. "Молодые люди будут отбираться как все военнослужащие - по здоровью. В обязательном порядке через систему военных комиссариатов будет проводиться собеседование, тестирование молодых людей, которым в итоге выставят определенный рейтинг", - пояснил Виктор Лисовский.

Он обратил внимание, что новое подразделение будет играть вспомогательную роль. Ребята будут проходить срочную службу как обычные солдаты и по окончании обучения получат военно-учетную специальность оператора ПЭВМ.

Виктор Лисовский подчеркнул, что создание роты информационных технологий - это взаимовыгодный проект для Вооруженных Сил и для представителей IT-индустрии. Молодые люди, которые в соответствии с законодательством Беларуси призываются на срочную военную службу, смогут приносить пользу системе военной безопасности и совершенствовать свои профессиональные навыки.

Цель создания IT-роты - разработка программного обеспечения, специальных и прикладных программ совместно с подразделениями Военной академии, другими научными, учебными учреждениями. Среди проектов, которыми занимается академия, ключевое значение имеют те, что связаны с моделированием военных действий, навигационным обеспечением, разработкой автоматизированных систем управления и радиолокации. Задачи военнослужащих нового подразделения будут связаны, прежде всего, с математическим обоснованием проектов и производством программного продукта. Для работы специалистам будет предоставлено самое современное оборудование и программное обеспечение.

Сегодня в вузе состоялась встреча с представителями IT-индустрии. Руководство Военной академии рассказало о ее функциях и структуре, научном потенциале. Стороны детально обсудили процесс создания роты информационных технологий.-0-