В сентябре для покупателей будет доступен браслет Xiaomi с функцией бесконтактной оплаты

Показанный в мае нынешнего года фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 с модулем NFC поступит в продажу в сентябре. Об этом сообщает портал Akket.

Гаджет прошел тестирование в Китае. Он позволяет пользователям оплатить проезд в автобусах, метро, такси и другом общественном транспорте. Функция оплаты проезда в общественном транспорте будет первоначально доступна в 167 городах Китая.

Браслет можно использовать для оплаты парковок и покупок в магазинах.

Цена новинки - $29.