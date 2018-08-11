В сентябре для покупателей будет доступен браслет Xiaomi с функцией бесконтактной оплаты

Показанный в мае нынешнего года фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 с модулем NFC поступит в продажу в сентябре. Об этом сообщает портал Akket.
Гаджет прошел тестирование в Китае. Он позволяет пользователям оплатить проезд в автобусах, метро, такси и другом общественном транспорте. Функция оплаты проезда в общественном транспорте будет первоначально доступна в 167 городах Китая.
Браслет можно использовать для оплаты парковок и покупок в магазинах.
Цена новинки - $29.
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