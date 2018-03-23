В сети развернулся флешмоб #deletefacebook

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети проходит флешмоб под хэштегом #deletefacebook. В сообщениях рассказывается, почему стоит удалить свою учетную запись и как это сделать. Об этом сообщает Euronews.
Акция связана со скандалом, который развернулся вокруг компании Cambridge Analytica. Сообщается, что в ее распоряжении оказались личные данные порядка 50 миллионов пользователей популярной соцсети Facebook.
Основатель социальной сети Марк Цукерберг принес свои извинения в связи с инцидентом и отметил, что не оправдал доверия. Он также обратил внимание на то, что вопреки призывам, значительного оттока пользователей замечено не было.-0-
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