В сети развернулся флешмоб #deletefacebook

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети проходит флешмоб под хэштегом #deletefacebook. В сообщениях рассказывается, почему стоит удалить свою учетную запись и как это сделать. Об этом сообщает Euronews.

Акция связана со скандалом, который развернулся вокруг компании Cambridge Analytica. Сообщается, что в ее распоряжении оказались личные данные порядка 50 миллионов пользователей популярной соцсети Facebook.

Основатель социальной сети Марк Цукерберг принес свои извинения в связи с инцидентом и отметил, что не оправдал доверия. Он также обратил внимание на то, что вопреки призывам, значительного оттока пользователей замечено не было.-0-