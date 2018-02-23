velcom планирует расширять сеть в регионах и покупать других провайдеров

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеком-оператор velcom нацелен на покупку других операторов и расширение присутствия как в Минске, так и за его пределами. Об этом рассказал сегодня журналистам заместитель генерального директора velcom по вопросам фиксированной связи и интеграции Антон Бладик, сообщает БЕЛТА.

Компания активно строит сеть в областных центрах и крупных районных городах. "Мы нацелены на покупку других операторов и расширение присутствия как в Минске, так и за его пределами", - сказал Антон Бладик.

По его словам, velcom готов предоставить белорусам интернет на скорости до 10 Гбит/с. "На сегодня максимальная скорость среди домашних пользователей - 100 Мбит/сек. И этой скорости более чем достаточно для любых потребностей и запросов клиентов, - отметил Антон Бладик. - Однако технология позволяет без существенных трудозатрат увеличить эту скорость до 200, 500 мегабит, 1 и даже 10 гигабит в секунду".

В Минске 23 февраля velcom открыл на один день бесплатную игровую зону и провел первый в стране смешанный кибертурнир с участием более 200 человек.-0-