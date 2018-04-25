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Видеофакт: первое видео, опубликованное на YouTube 13 лет назад

Технологии 25.04.2018 | 09:24

Сегодня исполнилось 13 лет с тех пор, как на сервисе YouTube было опубликовано самое первое видео.

Ролик выложил один из основателей видеохостинга - Джавед Карим. Молодой человек на видео находится в зоопарке напротив загона со слонами. Примечательно, что клип идет всего 18 секунд.

Изначально YouTube задумывался как служба знакомств, однако люди решили опубликовывать на нем свои пользовательские видео. Спустя более 10 лет в мире не существует конкурентоспособных аналогов этого видеохостинга.

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