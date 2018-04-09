Витебский школьник разработал компьютерную стратегию, основанную на реальных событиях июня 1944 года

9 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Одиннадцатиклассник из Витебска разработал компьютерную стратегию, основанную на реальных событиях освобождения областного центра от немецко-фашистских захватчиков. Авторский проект "Освобождение Витебска" будет представлен в финале республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси", рассказали корреспонденту БЕЛТА в областном комитете БРСМ.

Автор проекта Дмитрий Варушенко рассказал, что стратегия основана на реальных событиях июня 1944 года. Ее герои - воины, которые получают задания и должны их выполнить в режиме реального времени. Игра может быть использована на уроках и факультативах по истории в школе.

Молодежь Витебской области презентует на конкурсе около 20 проектов, которые затрагивают разные направления науки, отрасли производства и сферы жизни. Среди инноваций специальное устройство для подъема и перемещения механизмов и узлов сельскохозяйственной техники по территории машинного двора и в ремонтной мастерской, автоматизированная поливочная система для комнатных растений, гибридный генератор энергии с приводом от ветряка, электронное пособие по математике, термовоздушная паяльная станция с микропроцессорным управлением, система электронного оповещения для людей с ограниченными возможностями, роботизированная система сортировки мусора и др.

Планируется презентовать и специальные программы, направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодежи и изучение истории малой родины, дистанционное обучение персонала предприятий, социализацию людей с ограниченными возможностями (обучение инвалидов ремесленной деятельности). В финале конкурса витебская молодежь планирует также поделиться рецептурой необычного белого хлеба, который можно запустить в массовое производство. Проект называется "Тайны булочки с брокколи".

Финал конкурса "100 идей для Беларуси" пройдет в Минске 11 и 12 апреля. Идейным вдохновителем проекта с 2011 года выступает Белорусский республиканский союз молодежи.-0-