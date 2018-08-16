"ВКонтакте" запустил обновления VK Music и приложения Boom

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тотальное обновление VK Music, а также приложения Boom объявлены в блоге соцсети "ВКонтакте".

Теперь можно воспользоваться карточками музыкантов с известными треками, свежими релизами и списками альбомов. Оттуда можно будет сразу перейти в официальное сообщество артиста или группы. Усовершенствованным стал и поиск, в котором можно теперь искать не только треки или исполнителей, но и официальные альбомы.

Напомним, что весной этого года "ВКонтакте" запустил платную подписку. Ее можно приобрести за 149 российских рублей.-0-