Выведенный на орбиту спутник Aeolus исследует климат на Земле

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило об успешном выходе на орбиту спутника Aeolus для исследования климата на нашей планете, сообщает телеканал Euronews.

Спутник был доставлен на орбиту ракетой-носителем легкого класса Vega, которая стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

По данным ЕКА, новый орбитальный аппарат будет использовать революционные лазерные технологии для измерения скорости ветров на земном шаре и играть ключевую роль в изучении принципов работы атмосферы. Кроме того, как рассчитывают ученые, он позволит выполнять более точные прогнозы погоды на Земле. Контролировать деятельность спутника будут специалисты ЕКА из европейского центра управления полетами в Дармштадте.

Отмечается, что спутник Aeolus назван в честь Эола - полубога из древнегреческой мифологии, который был повелителем ветров и властелином воздушной стихии.-0-