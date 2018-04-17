Windows блокирует uTorrent

Встроенная система защиты Windows Defender стала распознавать uTorrent как вредоносное программное обеспечение.

Встроенный в операционную систему Windows антивирус Defender после обновления стал добавлять торрент-трекер uTorrent в карантин, тем самым блокируя работу программы.

Добавить программу в список исключений пользователь может самостоятельно.

В качестве вируса распознавалась только одна версия программы. Установить ошибочно вредоносную программу успели 5% пользователей торрент-трекера.

Ранее в компании Windows заявили, что программа uTorrent имеет "плохую репутацию", потому что сервис замедляет работу системы.