Windows блокирует uTorrent

Встроенная система защиты Windows Defender стала распознавать uTorrent как вредоносное программное обеспечение.
Встроенный в операционную систему Windows антивирус Defender после обновления стал добавлять торрент-трекер uTorrent в карантин, тем самым блокируя работу программы.
Добавить программу в список исключений пользователь может самостоятельно.
В качестве вируса распознавалась только одна версия программы. Установить ошибочно вредоносную программу успели 5% пользователей торрент-трекера.
Ранее в компании Windows заявили, что программа uTorrent имеет "плохую репутацию", потому что сервис замедляет работу системы.
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