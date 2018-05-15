Xiaomi представила новую модель детских часов – Mi Bunny Children Phone Watch 2C

Популярная компания Xiaomi в Китае представила новую модель наручных часов для детей - Mi Bunny Children Phone Watch 2C. Гаджет оснащен GPS трекером, а также выполняет функции мобильного телефона. Часы имеют встроенный акселерометр и поддержку Wi-Fi сетей. Кроме того они оснащены PMOLED дисплеем круглой формы, а корпус изготовлен из пищевого пластика. Весит новинка всего 37,8 г.

Объем телефонной книги в часах ограничен и может совершать вызовы по 10 заранее записанным номерам. Есть функция "белого списка контактов", который позволяет принимать звонки только от знакомых абонентов. Для безопасности предусмотрена также функция "SOS", которая активируется продолжительным нажатием на одну из боковых кнопок. В результате родителям отправляются соответствующие сообщения с координатами местонахождения их чада. Для особенно бдительных есть возможность задать зону нахождения ребенка в те моменты, когда он не рядом, при выходе из данной зоны часы также сразу уведомят об этом.

Заботливым родителям новый гаджет обойдется в 199 юаней или около 31 доллара. Купить часы Xiaomi Mi Bunny Children Phone Watch 2C можно в двух цветах – голубом и розовом.