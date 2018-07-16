Youtube запустил функцию поиска краденых видео

Видеохостинговая платформа Youtube запустила опцию Copyright Match. Она предназначена для поиска видеороликов, которые нарушают авторские права.
Автор видео может загрузить свой ролик в инструмент, тот просканирует информацию и покажет контент, который похож на ваш. Далее можно просто пожаловаться команде сервиса на нарушителя.
Сервис создан, чтобы бороться с перезагруженными (т.е. ворованными) видео. Пользователи смогут потребовать у Youtube удалить видео, а также связаться с загрузившим видео человеком напрямую.
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