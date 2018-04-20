Заезды роботов с препятствиями пройдут на турнире в Витебской области

20 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Заезды роботов с препятствиями пройдут на турнире "РОБО-АйТи" среди учащихся Витебской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА декан факультета довузовской подготовки и профориентации Витебского государственного технологического университета (ВГТУ) Виктория Мурычева.

На "РОБО-АйТи", которое состоится сегодня в стенах вуза, съедутся более 30 школьников в возрасте от 6 до 16 лет из Дубровно, Новополоцка, Витебска и Орши. Будут состязаться 26 команд, состоящих из 1-2 учащихся и тренера.

Турнир пройдет в двух номинациях: "Кегельринг - большое путешествие" и "Следование по тонкой линии". Участникам нужно будет, управляя роботом, преодолеть установленный маршрут с неподвижным препятствием и горкой. В другой номинации необходимо вытолкнуть небольшие кегли за пределы очерченного ринга. На выполнение каждого задания отводится определенное время. Итоговым результатом является сумма баллов, заработанных при выполнении заданий. К роботам имеются технические требования, в том числе по размерам и массе.

В состязании участвуют учащиеся учреждений общего среднего и дополнительного образования Витебской области. Его цель - активизация и развитие научно-технического творчества и повышение престижа инженерных профессий среди детей и молодежи. Судьями будут преподаватели ВГТУ, а также специалисты в области информационных технологий, робототехники, автоматизации и мехатроники. Организаторами турнира выступили управление образования Витебского облисполкома и ВГТУ.-0-