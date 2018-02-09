Запущенный в космос автомобиль Tesla отнесли к спутникам

Космическое командование ВВС США включило автомобиль Tesla, запущенный в космос на ракете Falcon Heavy, в каталог спутников. Сообщение об этом появилось на официальном Twitter-аккаунте американского ведомства.

Yes. We added a @Tesla Roadster to the satellite catalog. https://t.co/XhSX3qrFDU — AF Space Command (@AFSpace) 7 февраля 2018 г.

На перечень обратил внимание ученый из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. Он опубликовал в Twitter скриншот списка, в котором красная Tesla Илона Маска находится в конце под 43205-м номером. Ведомство подтвердило включение автомобиля в список спутников. Сейчас автомобиль находится на околоземной орбите.-0-