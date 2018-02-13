Имбирные пряники ко Дню Святого Валентина за 10 шагов

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09:39
Калейдоскоп Дженнифер Лоуренс зарегистрировалась в социальных сетях
09:37
В мире Лидер КНДР хочет установить дипломатические отношения с США
09:31
Происшествия Легковушка и солеразбрасыватель столкнулись под Дзержинском: три человека пострадали
09:31
Происшествия Заснеженная кровля дома обрушилась в Быховском районе
09:27
В мире В Кыргызстане задержан планировавший взрыв член террористической организации
09:27
Происшествия Олененок попал под автомобиль в центре Жабинки
09:00
Общество Время удачи – 18.20! Сегодня Ольга Плотникова в прямом эфире ОНТ разыграет квартиру в Минске от "Евроопт"! Также на кону три "Ниссан Джук"!
08:48
Спорт Белоруска Светлана Сахоненко завоевала золото в Пхенчхане-2018
08:47
Культура Молодежные театры из пяти стран выступят на фестивале "Параллельные миры" в Барановичах
08:37
Регионы Около 900 механизаторов из городов и райцентров будут помогать витебским аграриям на посевной
08:30
Происшествия Трамвай столкнулся с внедорожником в Минске
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Технологии Илон Маск планирует испытательные полеты на Марс в 2019 году
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Культура Звезды Большого театра Беларуси выступят в Бобруйске
08:08
Регионы Березовский сыродельный комбинат разрабатывает питание для спортсменов
07:50
Регионы Участники из четырех стран обсудят развитие цифровой экономики на конференции в Гомеле
07:40
В мире Два человека погибли при крушении вертолета в Нью-Йорке
07:34
Общество Картина выходных: открытие Паралимпиады, новый механизм изменения цен на топливо и победительницы забега Beauty Run
07:04
Спорт Виктория Азаренко проиграла во 2-м круге теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
00:55
Калейдоскоп Австралийский пенсионер голыми руками отбился от акулы
11 марта 2018
23:50
В мире В результате удара молнии в Руанде погибли 16 человек
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Имбирные пряники ко Дню Святого Валентина за 10 шагов

13.02.2018 | 12:38

Мастер-класс от Марины Хведчиной.

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В Ляховичском районе прохожий спас из огня пенсионерку
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11 марта 2018, 17:30
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Стрельба из гаубиц и ПТУР на полигоне Брестском Стрельба из гаубиц и ПТУР на полигоне Брестском
07 марта 2018, 17:33
Дворец гимнастики торжественно открыли в Минске Дворец гимнастики торжественно открыли в Минске
06 марта 2018, 21:54
Лукашенко: Дворец гимнастики стоит вложенных в него денег Лукашенко: Дворец гимнастики стоит вложенных в него денег
06 марта 2018, 21:52
Лукашенко: в белорусском спорте пока больше проблем, чем успехов Лукашенко: в белорусском спорте пока больше проблем, чем успехов
05 марта 2018, 21:04
Узбекистан для Беларуси в числе приоритетных стран - Лукашенко Узбекистан для Беларуси в числе приоритетных стран - Лукашенко
05 марта 2018, 21:00
Лукашенко ориентирует местную власть на развитие экономики регионов Лукашенко ориентирует местную власть на развитие экономики регионов
05 марта 2018, 20:24
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05 марта 2018, 18:28
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