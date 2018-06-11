13 человек пострадали в Ставрополе при столкновении маршрутки с опорой ЛЭП

13 человек получили травмы различной степени тяжести при столкновении маршрутного такси с опорой линии электропередачи в Ставрополе.

Маршрутный микроавтобус, в котором находились 13 человек, въехал в опору электросети на пересечении улиц Мира и Краснофлотской. Всех пострадавших доставили в больницу для установления степени тяжести травм и оказания помощи. Четверо из них были госпитализированы.

Выясняются обстоятельства аварии.