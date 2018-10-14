16 человек погибли, около 20 пострадали в результате терактов в Сомали

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество жертв двух взрывов, устроенных террористами-смертниками в сомалийском городе Байдабо, возросло до 16 человек. Еще около 20 человек получили ранения. Об этом сообщило 13 октября AFP.

Семь человек погибли в результате первого взрыва в ресторане. Жертвами теракта в кафе стали девять человек.

Некоторые пострадавшие получили ранения тяжелой степени.-0-