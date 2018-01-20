17 человек погибли при пожаре на фабрике в Нью-Дели

Не менее 17 человек погибли во время пожара в индийской столице Нью-Дели. Инцидент произошел на фабрике фейерверков, сообщают новостные агентства.
Один человек получил ранения и госпитализирован. Пожарная служба оперативно прибыла к месту происшествия и занялась ликвидацией возгорания.
Причина пожара пока не установлена, вероятно речь идет о небрежном обращении с огнем. Пламя также успело перекинуться на соседние здания.
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