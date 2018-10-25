17 человек погибли в результате затопления школьного автобуса в Иордании

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В районе Мертвого моря в Иордании в школьном автобусе, который оказался на пути потоков воды из-за проливных дождей, погибли 17 человек, более 20 пострадали. Об этом сообщает иорданское издание Ammon.
Группа, в составе которой были 37 школьников и 7 взрослых, поехала на школьную экскурсию в низину Агвар. Автобус остановился в пересохшем русле реки Зарка Маин. Внезапно начался ливень, и русло реки мгновенно заполнилось водой. Школьный автобус ушел под воду вместе с людьми.
При помощи вертолетов ведется поиск 20 школьников. На место ЧП приехал премьер-министр королевства Умар ар-Раззаз.-0-
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