220-метровую башню-долгострой снесли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге (Российская Федерация) направленным подрывом снесли 220-метровую телебашню. Объект проектной высотой 361 метр начали возводить в 1983 году, но из-за проблем с финансированием остановили строительство в 1991 году на отметке 220 метров.

Управляемый снос прошел по плану, башня сложилась в соответствии с расчетами. Посмотреть на падение одного из неофициальных символов города собрались сотни людей.

Башню подорвали в несколько этапов. Вначале сдетонировали заряды, установленные на высоте 70 метров. Это обрушило верхнюю часть конструкции. Спустя полминуты взорвались заряды на высоте 10 метров. Смягчить обрушение башни помогла земляная насыпь. Основание высотой 25-30 метров снесут при помощи техники.

Более 25 лет велись постоянные дебаты о дальнейшей судьбе башни. Ее планировали достроить, снести или перепрофилировать.