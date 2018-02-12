Администрация Трампа предлагает приватизировать МКС

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация президента США Дональда Трампа планирует прекратить финансирование Международной космической станции (МКС) с 2025 года и передать ее в частный сектор, сообщают информагентства.

По данным газеты The Washington Post, которая ссылается на документы НАСА, президент США Дональд Трамп предлагает прекратить финансирование МКС, чтобы освободить средства для возобновления полетов на Луну.

Передав МКС в частный сектор, Белый дом рассчитывает сохранить постоянный доступ к станции и присутствие людей на околоземной орбите.-0-