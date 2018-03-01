Аэропорт Глазго временно закрыт из-за сильной метели

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В шотландском городе Глазго из-за сильной метели закрыли местный аэропорт, передают информагентства.

Сотрудники аэропорта не успевают расчищать снег. Со вчерашнего дня было отменено свыше 120 рейсов. Позднее было принято решение о временном закрытии воздушной гавани.

Когда аэропорт возобновит свою работу, пока не сообщается.

В связи с сильными снегопадами власти Шотландии накануне объявили красный уровень опасности. Из-за большого количества выпавших осадков затруднено движение на дорогах. Некоторые коммуны отрезаны от внешнего мира. Также наблюдаются перебои с электроснабжением.-0-