Аэропорт Глазго временно закрыт из-за сильной метели

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В шотландском городе Глазго из-за сильной метели закрыли местный аэропорт, передают информагентства.
Сотрудники аэропорта не успевают расчищать снег. Со вчерашнего дня было отменено свыше 120 рейсов. Позднее было принято решение о временном закрытии воздушной гавани.
Когда аэропорт возобновит свою работу, пока не сообщается.
В связи с сильными снегопадами власти Шотландии накануне объявили красный уровень опасности. Из-за большого количества выпавших осадков затруднено движение на дорогах. Некоторые коммуны отрезаны от внешнего мира. Также наблюдаются перебои с электроснабжением.-0-
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