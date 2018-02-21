Air France отменит половину дальних рейсов из-за забастовки пилотов

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания Air France отменит половину дальних рейсов, запланированных из Парижа на 22 февраля из-за забастовки пилотов и бортпроводников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление авиаперевозчика.

В сообщении Air France отмечается, что компания планирует выполнить 22 февраля 75% перелетов из всей полетной программы, в их числе - половина дальних перелетов и три четверти рейсов средней продолжительности. Авиапиеревозчик также намерен аннулировать 15% коротких рейсов.

Ранее профсоюзы Франции призвали пилотов и бортпроводников Air France провести 22 февраля забастовку. Планируется, что забастовка пройдет напротив штаб-квартиры компании Air France в Руасси, где 22 февраля должно состояться заседание центрального комитета компании, посвященное анализу финансовых результатов за 2017 год.-0-