Алжир отключает интернет на время школьных экзаменов

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Алжире отключают интернет по всей стране на время проведения школьных экзаменов, чтобы исключить списывание ответов. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Отключения продлятся до 25 июня. Доступ к интернету будут блокировать после начала каждого выпускного экзамена в средних школах. Кроме того, все гаджеты с доступом к сети, принадлежащие ученикам и преподавателям, будет запрещено вносить в 2 тыс. залов, где проходят экзамены. При входе в каждый будут установлены металлоискатели.

Необходимость данных мер начали обсуждать после того, как в 2016 году экзаменационные вопросы появились в сети во время самих экзаменов и даже до их начала. В 2017 году власти Алжира обратились к провайдерам с просьбой ограничить доступ к социальным сетям на время экзаменов, но этого оказалось недостаточно.

Министр образования Алжира Нурия Бенгабрит заявила, что власти не хотели предпринимать подобные меры, но они не могли пассивно наблюдать за тем, как информация об экзаменационных вопросах просачивается в интернет.

До 25 июня экзамены в Алжире будут сдавать более 700 тыс. школьников. Результаты будут объявлены после 22 июля.-0-